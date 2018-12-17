برلماني يكشف سر ارتفاع أسعار البطاطس مجددا خلال العام المقبل

حسام الحارتي

قال النائب مجدي مالك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة البطاطس حدثت العام الماضي بسبب إغراق السوق بكمية كبيرة من البطاطس بعد استيراد 165 ألف طن، موضحًا أن سبب حدوث تلك الأزمة العام الجاري هو خوف المزارعين، والإقبال الضعيف علي زراعة البطاطس؛ مما أدي إلي ارتفاع أسعارها داخل الأسواق.

وأضاف "مالك"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن سعر طن تقاوي البطاطس ارتفاع من 11 إلى 13 ألف جنيه، لدخول كمية قليلة إلي الدولة.

وأوضح أن وزارة الزراعية يجب أن تقوم بالتنسيق مع جمعيات زراعة...