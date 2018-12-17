شكرا لقرائتكم خبر عن توجهات شرائية للمواطنين بالأسهم السعودية بالتعاملات الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المستثمرون المواطنين والخلجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي "الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري" صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات على موقع "تداول" فإن حركة المستثمرين السعوديين بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 10.352 مليار ريال وبيع بنحو 10.342مليار ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 9.930 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 233.432 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 231.293 مليون ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 2.139 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب عمليات شراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 752.761 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات بيع 764.831 مليون ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي بيع يقدر بنحو 12.069 مليون ريال.

وارتفع المؤشر العام للسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.83% تعادل 65.3 نقطة، ليصل لمستوى 7914.29 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين المواطنين حققوا بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الشهر الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب والخليجيون اتجاها بيعيا.