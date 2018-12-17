شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الصادرات.. 341 مليون دولار انخفاضا فى عجز الميزان التجارى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت صادرات مصر خلال شهر سبتمبر الماضى 2.3 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بارتفاع بلغت نسبته 21.7%، ويرجع هذا الارتفاع فى قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر 2018، إلى الارتفاع فى قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها، "البترول الخام والذى ارتفع بنسبة 36%، والملابس الجاهزة بنسبة 39.5%، والأسمدة بنسبة 55.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 20%".

وبحسب نشرة التجارة الخارجية لشهر سبتمبر الماضى، أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء –حتى الآن- والتى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، بلغت قيـمة العجز فى الميـزان التجارى 3.008 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2018، مقابل 3.349 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق، بانخفاض 341 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 10.1%.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى تراجع صادرات بعض السلع المصرية خلال شهر سبتمبر 2018، والتى جاء أهمها، "الفواكه الطازجة والتى تراجعت بنسبة 4.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 14.4%، والفحم بنسبة 22.9%، الصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 22.6%".

وعلى مستوى الواردات، أظهرت بيانات "التجارة الخارجية"، ارتفاع قيمة الواردات المصرية بنسبة 1.3%، حيث بلغـت 5.324 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2018، مقابل 5.252 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، "الأدوية بنسبة 11.4%، أجزاء السيارات بنسبة 20.5%، تلفزيونات وهوائيات بنسبة 143.6%، أجهزة اتصالات وسنترالات بنسبة 45.9%".

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر 2018، مقارنة بمثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها، "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 16.7%، منتجات بترول بنسبة 36%، لدائن بنسبة 20.5%، سيارات ركوب بنسبة 7.9%، ذرة بنسبة 22.7%، لحوم بنسبة 46.6%".