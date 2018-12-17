شكرا لقرائتكم خبر عن الدلتا للأسمدة: ارتفاع إنتاج الأمونيا واليوريا وتوافق تام مع البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى المفوض العام لشركة الدلتا للأسمدة، سماد طلخا، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه لأول مرة منذ نحو 5 سنوات تصل الشركة لنقطة التعادل، و تحقق أكثر من 6 ملايين جنيه أرباحا فى شهر نوفمبر الماضى، لافتا إلى أن المصانع تعمل بنسبة 96٪ من طاقتها التصميمية للإنتاج.

وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365"،أن الشركة كانت تعمل فقط ب60% فقط ،موضحا أنه مع زيادة الطاقة ارتفع إنتاج سماد اليوريا إلى 30 ألف طن شهريا ،كما ارتفع إنتاج الامونيا إلى 1150 طنا يوميا ،مما انعكس إيجابا على مختلف منتجات الشركة.

وأشار الدسوقى، إلى أن وحدتى الحامض حاليا تعملان بنسبة 100% ، مع التوافق التام مع الاشتراطات البيئية، مشيدا بالدعم الكبير من المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية للشركة ولخطط تطويرها وإنشاء وحدة الحامض الجديدة.