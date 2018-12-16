شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 16-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-12-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع أغلب المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.074 مليار جنيه.

البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع أغلب المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.074 مليار جنيه. البورصة تربح 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع أغلب المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.074 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 558 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.84%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجانبية للبيع بقيمة بلغت 6.3 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 667 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49% عند مستوى 13113 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% عند مستوى 672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1686 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.





إيقاف تعامل 7 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن عزمها إيقاف التعامل على 7 شركات اعتبارا من جلسة تداول يوم 30 ديسمبر الجارى، بسبب عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضى المنفردة /المستقلة، وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

والشركات المزمع إيقافها هى البويات والصناعات الكيماوية - باكين، البنك المصري لتنمية الصادرات، العربية لاستصلاح الأراضى، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف، جنوب الوادى للأسمنت، جلاكسو سميثكلاين.

كما سيتم استمرار إيقاف التعامل على 6 شركات فى حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2018 -المنفردة /المستقلة وهى العبوات الدوائية المتطورة، نايل سيتي للاستثمار، سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون، الورق للشرق الأوسط - سيمو، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مصر جنوب افريقيا للاتصالات.

ايسترن كومبانىقللت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى، من تأثير تقليد العلامة التجارية لكليوباترا من قبل شركة حكومية بالجبل الأسود، قائلة إن هذا الموضوع ليس بحديث، وإنما حدث منذ 2012 دون أن يؤثر سلباً على اقتصاديات الشركة ومركزها المالى وربحيتها، بدليل أن نتائج أعمالها خلال السنوات السابقة ونموها المستمر. ايسترن كومبانىقللت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى، من تأثير تقليد العلامة التجارية لكليوباترا من قبل شركة حكومية بالجبل الأسود، قائلة إن هذا الموضوع ليس بحديث، وإنما حدث منذ 2012 دون أن يؤثر سلباً على اقتصاديات الشركة ومركزها المالى وربحيتها، بدليل أن نتائج أعمالها خلال السنوات السابقة ونموها المستمر.

وحققت الشركة الشرقية للدخان أرباحاً بلغت 991.18 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.04 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.

وفى سياق متصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، عن قوائمها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، لتحقق صافى ربح بلغ 612.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 507.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 20.7% على أساس سنوى.