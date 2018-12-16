شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج #عايزاشتغل في_cib يتصدر تويتر بعد نجاح مبادرة "محطتنا عندك" والان مع تفاصيل الخبر

دشن شباب الخريجين هاشتاج #عايزاشتغل في_cib، بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وتصدر الهاشتاج قائمة الترند فى مصر بآلاف التغريدات بعد ساعات قليلة من تدشينه، وذلك بعد نجاح مبادرة البنك "محطتنا عندك" لاختيار كوادر جديدة للانضمام لفريق عمل البنك.

وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث قالت إحدي الشابات إن البنك التجاري الدولي يتدبر حلولا مناسبة ونزيهة لكافة الاحتياجات المالية لعملائه وبرؤية خبيرة في سوق المال والاستثمار.

وأضافت: "بفضل علامته التجارية الرائدة، نجح البنك التجاري الدولي أن يكون الاختيار الأول لأكثر من خمسون شركة عاملة في مصر مقدما لهم أفضل الحلول المالية".

فيما قال محمد مقلد" أجمل بنك في مصر والله"، وأضاف أحمد أحد شباب الخريجين " البنك التجاري الدولي حصل على جائزة "أفضل بنك في الأسواق الناشئة على مستوى العالم" من جلوبال فاينانس. وتعد تلك الجائزة هي الثانية التي يفوز بها البنك خلال عامين متتالين، حيث حصل البنك على نفس فئة الجائزة من مؤسسة يورومني عام 2017".

وكان البنك التجاري الدولي قد دشن في 2018 خدمة جديدة تحت اسم "محطتنا عندك"، والتى تهدف لتسهيل الوصول إلى راغبى العمل فى البنك خارج القاهرة، ممن تنطبق عليهم شروط الوظائف المتاحة.

وقال البنك خلال صفحته على الفيس بوك إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الوظائف المتاحة علي الموقع الإلكترونى للبنك الخاص بالوظائف قبل السفر للمحافظة بأسبوعين.

وأوضح أنه على الراغبين في التقديم علي الوظائف المعلنة زيارة الموقع الاليكترونى للبنك؛ حيث يتم الاتصال بالمرشح بعد استيفاء المعايير المطلوبة للوظيفة وسيحصل علي فرصة حضور امتحان واجراء مقابلات، وسيتم بعد ذلك تخصيص المرشحين المقبولين وتقديم عروض للتوظيف بناءً على توافرها، ويتم التواصل مع المتقدمين في حال قبول الطلب.