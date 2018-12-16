شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس صفحة "يُحكى أنّ" لـ "يلا أونلاين": أستهدف بث طاقة إيجابية للمتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هبة شمس الدين مؤسسة صفحة "يُحكى أنّ"، أن الهدف الرئيسي من الفكرة هو بث الطاقة الإيجابية لدى المتابعين وخاصة جيل الشباب الذين يعدون في أمسّ الحاجة للحوافز الإيجابية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، أن الفكرة قائمة على نشر فيديوهات تتحدث عن بعض الشخصيات، سواء من العصر القديم أو الحديث، مع إلقاء الضوء على جوانب غير معروفة من حياتهم، وتلك الجوانب قد يعرفها المتابعون لأول مرة، ويتم سرد الحكاية بأداء صوتي يستطيع توصيل الرسالة بشكل مباشر.

وقالت هبة شمس الدين "قمت حتى الآن بنشر فيديوهات عن شجرة الدر وتحية كاريوكا، ووجدت تفاعلا جيدا من جانب المتابعين وسيكون ذلك بمثابة دافع قوي لاستكمال سلسلة الشخصيات التى قمت بتجهيزها وسأقوم بنشرها تباعا عبر صفحة يُحكى أنّ على فيسبوك".

وكشفت هبة شمس الدين اعتزامها تدشين قناة على يوتيوب خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنها تقوم بمفردها بكافة العمليات التجهيزية مثل تسجيل الصوت وتجميع الصور وتركيبها على الصوت داخل ملف فيديو ثم رفعها على الفيسبوك.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في الاتصالات والتكنولوجيا، وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي وخلود نادر، ويذاع يومي الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية سامسونج وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصري لمحطات راديو النيل.