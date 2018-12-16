شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس تطلق منصة للتوصيل التشاركي بالسعودية وتعتزم تفعيلها بعشرة أسواق أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي عن توسعها بالسعودية وإطلاقها منصة لخدمات التوصيل التشاركي بالمملكة باسم"أرامكس فلييت".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المنصة ستوفر فرص عمل مرنة للمواطنين السعوديين بمجال خدمات التوصيل للوجهة النهائية وتحقيق دخل معين من كل عملية توصيل ناجحة.

وأضافت أن جميع الأعضاء يتم إلحاقهم بالعمل بعد عملية توثيق وتحقق شاملة عبر منصة رقمية آمنة تضمن أعلى درجات الأمن والشفافية.

ولفتت الشركة إلى أنها تخطط لتفعيل المنصة في عشر أسواق أخرى على الأقل خلال الاثني عشر شهرا القادمة.

يشار إلى أن شركة أرامكس السعودية التابعة لـ"أرامكس" وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية في أغسطس الماضي مع "الدواء للخدمات الطبية المحدودة (دمسكو)"، المالك الحصري لمجموعة "صيدليات الدواء" المنتشرة فروعها بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد التوسع بالمنطقة كانت أرامكس قد افتتحت بالتعاون مع شركة آي إم جي سولار إحدى شركات مجموعة عزت مرجي التي تتخذ من الأردن مقراً رئيسيا لها، مشروع واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المربوطة على شبكة التوزيع الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مبادرة "شمس دبي".

يشار إلى أن "أرامكس" حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 339 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 270 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغت نسبته 25%.