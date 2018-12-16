بن سلمان يعترف بفشل “نيوم” بسبب مقتل خاشقجي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

أقر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أنه لا أحد سيستثمر في مشروع “نيوم” لسنوات بسبب قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح بن سلمان خلال حديث مع فدٍ تجاري حضره أحد صحفيي “فايننشال تايمز” البريطانية مؤخراً، أن الحضور فوجئوا بسماع كلام بن سلمان عن عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مشروع “نيوم”، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر شمالي غربي السعودية، بهدف بناء مدينة تجارية ذكية.

وقال بن سلمان وفق الصحيفة: “لا أحد سيستثمر في المشروع لسنوات بسبب مقتل جمال خاشقجي”، وهذا التصريح بمنزلة اعتراف بأن الأزمة الناجمة عن الجريمة تهدد بتقويض خطته “رؤية 2030” لتحديث اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، وبالاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضباً عالمياً ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت الرياض تفسيرات متضاربة، أقرت بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

لكن تقييماً للمخابرات الأمريكية نشر في نوفمبر الماضي، أقر بمسؤولية ولي العهد السعودي عن الجريمة.