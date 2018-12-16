شكرا لقرائتكم خبر عن "يلا أونلاين" يسأل "ما هي أفضل شبكة محمول خلال 2018" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناولت حلقة اليوم الأحد من برنامج يلا أونلاين المذاع عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3، استطلاع رأى المستمعين حول أفضل شبكة محمول خلال عام 2018.

وتفاعل المستمعون بقوة مع موضوع الحلقة، حيث أكدوا من خلال التعليقات أن الشبكات الأربعة (فودافون- أورنج- اتصالات- WE) شهدت تحسنا خلال عام 2018 خاصة في خدمات نقل البيانات، فى حين مازالت الخدمات الصوتية تحتاج لبعض التعديل.

أحد المتابعين أكد أن شبكة أورنج هي الأفضل داخل الصعيد، في حين أضاف متابع آخر أن شبكة فودافون هى الأفضل من حيث قوة الإرسال والاستقبال، في حين أشار آخر إلى أن شبكة اتصالات هى الأفضل، وأوضح متابع آخر أن شبكة WE أوفت بوعدها ونجحت فى تقديم عروض مميزة منذ إطلاقها وحتى الآن.

في نفس السياق، قال بعض المستخدمين إن جودة خدمات المحمول مازالت تحتاج لمزيد من الاهتمام من جانب الشركات، بجانب استيائهم من خدمة العملاء.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعي متخصص في الاتصالات والتكنولوجيا، وتقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي وخلود نادر، ويذاع يومي الأحد والخميس من 12 إلى 1 ظهرا عبر إذاعة نغم إف إم، برعاية سامسونج وجوميا، ومن إنتاج شركة POD الوكيل الحصري لمحطات راديو النيل.