شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16- 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 16-12-2018.



إيقاف تداول 4 شركات إيقاف تداول 4 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 4 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحى، جولدن بيراميدز بلازا.



البورصة تربح 1.9 مليار جنيه البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع أغلب المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.074 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 558 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.84%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجانبية للبيع بقيمة بلغت 6.3 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 667 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49% عند مستوى 13113 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% عند مستوى 672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1686 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.384 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 18.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.63%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.10%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.60%

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 14.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.48%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- التوفيق للتأجير التمويلى-أيه.تى.ليس بسعر إغلاق 5.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 17.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 20.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.34%

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 14.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.03%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 25.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.64%