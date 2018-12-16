شكرا لقرائتكم خبر عن "تحديث الصناعة" يبحث مع شركات إثيوبية بدء تصدير المنتجات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث مركز تحديث الصناعة مع إحدى المجموعات الكبرى فى مجال التشييد والبناء فى اثيوبيا توريد المنتجات المصرية للسوق الأثيوبى ، والعمل على تعزيزها لتكون مصر وجهة التوريد الأولى لأثيوبيا خلال الفترة المقبلة.

وقال المركز فى بيان له، إن المدير التنفيذى المهندس أحمد طه ، استقبل رئيس المجموعة الأثيوبية أبل سهل ، لاستعراض أهمية العلاقات المصرية الأثيوبية ودور المركز فى تطوير المؤسسات الصناعية المصرية، مشددا على أهمية عودة الدور الافريقى للمنافسة عالميا فى أقرب وقت.

ومن جانبه أبدى رجل الأعمال الاثيوبى سهل مريم ،اهتمامه الشديد بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لخبرته الطويلة فى التعامل مع المصنعين المصريين، مؤكدا على زيادة التعاون التجارى بين البلدين فى اطار العلاقات المتنامية بينهما ، وفى نهاية اللقاء منح المهندس أحمد طه ، درع مركز تحديث الصناعة لرجل الأعمال الأثوبى تقديرا للتعاون بين الجانبين.