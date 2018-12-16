شكرا لقرائتكم خبر عن مرسوم اتحادي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسوماً اتحادياً، بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ووفقا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي وذلك لمدة 4 سنوات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وطبقا للمرسوم فإن مجلس الجديد يكون من: حارب مسعود حمد الدرمكي، رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري، محافظ المصرف المركزي.

وأما باقي الأعضاء فهم: يونس حاجي الخوريً، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطايرً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي.