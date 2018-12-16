شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية تتوقع أثرا للتسوية الأخيرة يبلغ 1.7 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سلطان الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، أن يبلغ الأثر المالي المتوقع من التسوية التي وقعتها الشركة مؤخرا مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات 1.7 مليار ريال.

وأوضح الدغيثر في مقابلة مع قناة العربية أن تخفيض المقابل المالي، من خلال التسوية، سيكون بخفض نفقات شركة زين السعودية بقيمة 220 مليون ريال لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبين أن أجزاء من هذه المبالغ سوف تجري عملية استثمارها بالبنى التحتية، خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تنفيذ اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات بالمملكة.

ووقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" وشركة الاتصالات السعودية "اتصالات" وشركة اتحاد اتصالات"موبايلي" اتفاقيات مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتتعلق الاتفاقيات بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات.

وتجدر الإشارة إلى تحقيق زين صافي أرباح بلغ 48 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 3 ملايين ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.