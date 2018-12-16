شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ماركة" تناقش خطة إعادة هيكلة رأس المال يوم الأربعاء المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة "ماركة"، مناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال، خلال اجتماعه المُقرر عقده يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2018.

وأفات الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن المجلس سينظر في محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده بتاريخ 2 أكتوبر 2018 والموافقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة الأمور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها، في 29 نوفمبر الماضي، على استمرارية الشركة، وإعادة هيكلة رأس المال.

يشار إلى أن خسائر الشركة تراجعت إلى 47.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 198.9 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.

وكانت النتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري قد أظهرت تحقيق الشركة خسائر بلغت 19.98 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153.89 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.