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شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" و"ريثيون" الأمريكية يؤسسان شركة للأمن السيبراني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقّعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع شركة رايثيون الأمريكية متخصصة بأنظمة الدفاع.
وحسب بيان للشركة على موقعها فإنه وبموجب مذكرة التفاهم تؤسسان الشركتين شركة جديدة لتطوير وتقديم أفضل الخدمات في مجال الأمن السيبراني، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستقدم الشركة الجديدة خدمات تسويق وتوفير منتجات الأمن السيبراني الدفاعية المتكاملة، إضافة إلى نشاطات البحث والتطوير.
ووقع أمين بن حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي -الأمريكي الذي أُقيم بنيويورك في مارس الماضي اتفاقيات تعاون تجاري مع 14 شركة أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار.
وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.
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