شكرا لقرائتكم خبر عن "اليمامية للحديد" تتحول للخسارة السنوية وتتكبد 21.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اليمامة للصناعات الحديدية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ووفقاً لبيان للشركة منشور - على موقع السوق - حققت الشركة صافي خسائر بلغ 21.5 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال في العام السابق المنتهي في 30 سبتمبر 2017.

وحققت الشركة صافي خسارة تشغيلية بلغ 4.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 159.1 مليون ريال في العام الماضي.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى انخفاض الطلب الناتج عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع وشدة المنافسة مما أدى لانخفاض كمية المبيعات بنسبة 32% في قطاع الكهرباء، وانخفاض كمية المبيعات بنسبة 40% في قطاع الإنشاءات.

كذلك انخفضت أسعار بيع المنتجات بنسبة أعلى من انخفاض أسعار المواد الخام، على الرغم من انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية والإدارية ومصاريف التمويل.

وتراجعت الإيرادات إلى 879.5 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2018، مقابل إيرادات بلغت 1.249 مليار ريال بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 5.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 92.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.