شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الاتصالات السعودية" تُوصي بتوزيع أرباح بواقع 3 ريالات للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك عن الربع الرابع من العام المالي 2018 بقيمة 2 مليار ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأرباح ستكون موزعة على عدد 2 مليار سهم، بحصةتبلغ ريالاً واحداً لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

وأوصى المجلس، بعد تقييم الوضع المالي والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة، بتوزيع 2 ريال كتوزيع إضافي لمرة واحدة عن عام 2018.

وبذلك يكون التوزيع بقيمة 6 مليارات ريالات، موزعاً بحصة 3 ريالات للسهم الواحد، وبنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة: إن أحقية الأرباح الموزعة ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2018 بقيمة 6 مليار ريال سعودي موزعة على عدد 2 مليار سهم، بحصة للسهم الواحد تبلغ 3 ريال سعودي لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 30% إلى قيمة السهم الاسمية.

وتاتي تلك التوزيعات في إطار إعلان الشركة عن سياسة توزيع الأرباح لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من العام 2018، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم. وهي سياسة تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي.

وتضمن السياسة الجديدة التزام الشركة بتوزيع 1 ريال سعودي عن كل ربع سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة.

ومن المقرر أن تنظر الشركة بدفع توزيعات إضافية، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الادارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة.

ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى آخر بناء على أداء الشركة.

وتعتبر سياسة توزيعات الأرباح قابلة للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، بالإضافة إلى القوانين، الأنظمة، التشريعات والضوابط المنظمة للقطاع، فضلاً عن أي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني والتي قد تكون ملزمة على الشركة من وقت لآخر.

وكشفت النتائج المالية للشركة، عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 2.64 مليار ريال خلال الربع الثالث مقابل صافي أرباح بلغ 2.56 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 7.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.