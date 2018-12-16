شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 4.4 مليون "ناجح" بالشهادات التعليمية العامة..و"التعليم" تَفُوق "الأزهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الناجحين بالشهادات التعليمية العامة، خلال العام الدراسى 2017/ 2018، بلغ 4.4 مليون طالب، منهم 4.1 مليون طالب بالتربية والتعليم، و342.5 ألف طالب بالتعليم الأزهرى.

وأوضحت البيانات والواردة، ضمن النشرة السنوية لإحصاءات التعليم قبل الجامعى، التى يصدرها جهاز الإحصاء خلال شهر ديسمبر من كل عام، أن عدد الناجحين بالتربية والتعليم شكلوا نحو 92.3% من إجمالى الناجحين بالشهادات التعليمية العامة، فيما شكل ناجحى "الأزهر" 7.7%.

وأشارت البيانات إلى أنه من إجمالى الناجحين فى الشهادات العامة، هناك 1.8 مليون تلميذ حصلوا على الشهادة الابتدائية بنسبة 41.0% من إجمالى الناجحين بالشهادات العامة خلال العام الدراسى 2017/ 2018، منهم "1.7 مليون تلميذ بالتربية والتعليم، 146.0 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى".

فى حين بلغ عدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية 1.5 مليون تلميذ بنسبة 34.1% من إجمالى الحاصلين على الشهادات العامة خلال العام الدراسى الماضى، منهم "1.4 مليون تلميذ بالتربية والتعليم، 106.7 ألف تلميذ بالتعليم الأزهرى".

بينما بلغ إجمالى الناجحين فى شهادة الثانوية العامة 593.7 ألف طالب بنسبة 13.4% من إجمالى الحاصلين على الشهادات العامة خلال العام الدراسى 2017/ 2018، منهم "508.3 ألف طالب بالتربية التعليم، 85.4 ألف طالب بالتعليم الأزهرى".

وبلغ إجمالى الناجحين بالتعليم المجتمعى (الفصل الواحد) 19.1 ألف تلميذ بنسبة 0.4% من إجمالى الناجحين عام 2017/2018.

أما خريجى التعليم الثانوى الصناعى، فبلغ عددهم 241 ألف خريج بنسبة 5.4 %، و 171.4 ألف خريج بنسبة 3.9 % بالثانوى التجارى العام، و 18.5 ألف خريج بالثانوى الفندقى بنسبة 0.4 %، و 55.5 ألف خريج بالثانوى الزراعى بنسبة 1.3% من إجمالى الناجحين بالمراحل التعليمية عام 2017/2018.

كما أظهرت البيانات الإحصائية، أن نسبة التسرب خلال العام الدراسى الماضى، فى المرحلة الابتدائية بلغت 0.4%، فيما بلغت فى المرحلة الإعدادية 3.4%، فى حين سجل معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية 96%، وبلغ 42.5% فى الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوى العام، و 42.7 % إلى التعليم الفنى.