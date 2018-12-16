شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وزير المالية: تعهدت للرئيس بمنظومة ضربية جديدة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تعهد للرئيس السيسي بأن يكون 30 يونيو 2020 سوف يكون لدي مصر منظومة ضربية جديدة تشجع الاستثمار في مصر وتسهل عملية التعامل مع جميع المتعاملين.

وأضاف معيط خلال كلمته بندوة الغرفة الأمريكية، أن الوازرة تسعي لإصدار قانون للمعالجة الضربية صغيرة ومتوسطة الحجم، لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومة الضربية، خصوصا أن أغلب الاقتصاد المصرى خارج الإطار الرسمي.

وأوضح معيط أنه أيضا في إطار تحسين المنظومة الضربية، فإن الوزارة تتجه نخو المعاملة الإلكترونية في الضرائب وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، بما يمنع أي عراقيل أمام المتعاملين مع المنظومة، وتجنب المشكلات حول تقديرات القيمة الضريبية.

واختتم معيط كلمته مشددًا علي أن مصر عازمة علي المضي في طريقها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن جهودنا سوف تنعكس علي مشاركة الاقتصاد العالمي والدولي في الوصول للنهضة الاقتصادية التي تبتغيها مصر.