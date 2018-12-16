شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المالية: نسعى لإصدار قانون لضرائب التجارة الألكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تسعي لإصدار قوانين للتجارة الالكترونية وضرائب الإعلانات علي الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلي أن هذين الأمرين يتطوران بسرعة ولم يكن لدينا ما يواكبه.

وأشار معيط خلال كلمته بندوة الغرفة الأمريكية، أن التجارة العالمية تتطور بشكل كبير وإن لم يكن لدينا ما يواكب صورها الألكترونية سوف يؤثر هذا بالسلب علي المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بالأساس تسعي لتوسيع القاعدة الضربية وزيادة كفاءة النظام الضريبي.

وأكد معيط أن أحدث المؤشرات المالية خلال الخمسة أشهر الأخيرة تشير إلي أننا نسير في الطريق الصحيح، حيث انخفض عحز الموازنة والدين العام وزادت معدلات النمو الاقتصادي وتراجعت معدلات البطالة، مشددًا علي أن الحكومة ملتزمة الزاما كاملا وتاما بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للوصول إلي اقتصاد قوي يقوده القطاع الخاص.