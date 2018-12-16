الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض عند مستوى 7908.07 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- واس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، منخفضًا 6.22 نقطة, عند مستوى 7908.07 نقطة, بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال. فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو” مرتفعًا 27.64 نقطة, عند مستوى 2542.37 نقطة, بتداولات تجاوزت 2.6 مليون ريال.

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