الان تتابع مسؤول في “سابك” السعودية: 160 مستثمرا انضموا لمبادرة “نساند” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال فؤاد محمد موسى، نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في شركة سابك السعودية، إن أكثر من 350 مستثمرا تقدموا إلى مبادرة “نساند”، و160 منهم تمت الموافقة عليهم.

وأشار موسى، على هامش الاجتماع الثالث للمجلس التنفيذي لمبادرة “نساند”، إلى أنه تم إطلاق منتج “جود”، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، بهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المندرجة تحت “نساند”.