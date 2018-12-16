شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و558 مليون جنيه قيمة التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع أغلب المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.074 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 148 مليون ورقة مالية بقيمة 558 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 10.84%، والعرب على 7.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.36%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجانبية للبيع بقيمة بلغت 6.3 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 667 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2149 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.49% عند مستوى 13113 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.33% عند مستوى 672 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1686 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.