شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "تنمية المشروعات" وجامعة الأزهر للتشجيع على ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، مذكرة تفاهم، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل خريجى وخريجات وطلبة وطالبات الجامعة على إقامة وإدارة مشروعات صغيرة خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والابداعية وتعريفهم بكافة الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز لتلك المشروعات، وذلك ضمن سلسلة مبادرات الجهاز، نحو تشجيع شباب الخريجين على إقامة مشروعات خاصة بهم والدخول فى مجال ريادة الأعمال والعمل الحر.

قالت "جامع"، إن مذكرة التفاهم هذه تكتسب أهمية خاصة لكونها بداية لتعاون الجهاز مع جامعة الأزهر، بما لها من مكانة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فالجامعة هى ثالث أقدم جامعة فى العالم، وهى المرجعية العلمية والأكاديمية فيما يتصل بعلوم الإسلام واللغة العربية، وغيرها من التخصصات الاجتماعية والإنسانية.

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، فى تصريحات على هامش مراسم التوقيع، إلى الدور الذى قامت به الجامعة فى تقديم حلولا ناجحة للمشكلات التى تهدد المجتمعات الانسانية فى شتى المجالات، وذلك من خلال 83 كلية فى مختلف المجالات الشرعية والإنسانية والعلمية، والتى تنتشر فى 22 محافظة على مستوى الجمهورية، وتضم أكثر من 350 ألف طالب بخلاف الوافدين من 100 دولة عددهم 23 ألف طالب وطالبة.

كما أكدت نيفين جامع، على أن مذكرة التفاهم، والتى ستنفذ فى كافة فروع الجامعة المنتشرة على مستوى الجمهورية تهدف إلى تعريف الشباب بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر من خلال المسابقات والندوات واللقاءات الدورية وملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف، بالإضافة إلى مساعدتهم فى تنمية وتطوير مهاراتهم وإعدادهم وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أنه سيتم أيضاً اختيار رواد الأعمال من الخريجين وطلبة الجامعة أصحاب الأفكار الابتكارية والإبداعية الممكن تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ناجحة، من خلال المسابقات، ومشروعات التخرج لتحويلها إلى مشروعات حقيقة لها مردود اقتصادى جيد تساهم فى خدمة المجتمع وتنميته وتقديم كافة وسائل الدعم المالى والفنى والتسويقى لأصحاب تلك المشروعات.

كما سيتم ترشيح كوادر من هيئة تدريس الجامعة ومعاونيهم والتنسيق مع الجهاز بشأن إعداد مدربين وموجهين ومقدمى مشورة لبرامج ريادة الأعمال، إلى جانب مساهمة الجهاز بالخبرة الفنية فى إقامة وتسكين المبدعين من الشباب بحاضنات الأعمال والحاضنات التكنولوجية لتأهيلهم بشكل متكامل على إدارة مشروعاتهم وتسويق منتجاتهم بنجاح.