شكرا لقرائتكم خبر عن "تنمية الصادرات" تسلم شهادات الدورة التدريبية لريادة الأعمال لـ50 شركة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السادس للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الأفريقية عددا من الفعاليات الهامة تضمنت اختتام فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال التجارة البينية الأفريقية، كما تضمنت لقاءات ثنائية مكثفة بين الشركات المصرية والشركات الأفريقية المشاركة بالمعرض، وعقد عدد من الجلسات وورش العمل بالإضافة إلي عقد لقاءً موسعاً بين هيئة تنمية الصادرات ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وأوضحت شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات أنه تم اختتام الدورة التدريبية والتي عقدت في مجال التجارة البينية الأفريقية والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركة IBDL المتخصصة في التدريب في مجال التدريب على الإدارة وريادة الأعمال وعقدت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 13-15 ديسمبر وشارك بها 50 شركة من الشركات المتوسطة والصغيرة المصرية والأفريقية.

وتضمن برنامج الدورة التدريبية التعريف بالسوق الأفريقي وكيفية التصدير للأسواق الأفريقية والتعريف بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين الدول الأفريقية والآليات اللوجستية الدولية بما في ذلك وسائل النقل وطرق الدفع الدولي والعملات الأجنبية واكتساب مهارات التصدير ودراسة الأسواق وبحوث التصدير والتجارة الإلكترونية والمهارات الرقمية للترويج للمنتجات عبر الانترنت، وذلك كمنحة مقدمة من هيئة تنمية الصادرات المصرية، وقد قام بتوزيع شهادات المشاركة بالدورة المهندس حسام الشافعى رئيس قطاع بناء القدرات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات والمنسق العام للمعرض.

وأشارت الشوربجى إلى أنه تم أيضاً عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي هيئة تنمية الصادرات المصرية ومؤسسة دبى لتنمية الصادرات استهدفت تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية التجارة واستعراض محاور عمل الهيئة من رفع القدرات التصديرية للمصدرين وتوفير المعلومات ودراسات الأسواق والقطاعات السلعية التي تتمتع بفرص لدخول السوق الإماراتي بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.

كما نظمت هيئة تنمية الصادرات عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والشركات الافريقية المشاركة في المعرض استهدفت استعراض الفرص التصديرية مع المشتريين الدوليين المشاركين بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية في قطاعات الحاصلات الزراعية والهندسية والإضاءة والإنشاءات والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف.

كما تم التنسيق بين هيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق على عقد لقاءات ثنائية مع الشركات الأفريقية المهتمة باستيراد منتجات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية من الشركات المصرية المتخصصة.

ومن ناحية أخرى تضمن اليوم السادس للمعرض عقد عدد من الجلسات وورش العمل شملت عقد جلسة بعنوان "دعم الوصول إلى المزارعين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الزراعة ونقل المعرفة التكنولوجية للمزارعين" بمشاركة الدكتور أحمد المكساس، منسق الاتحاد الإفريقي ومحمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأحمد خالد، أحد كبار مسئولى البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

كما تم تنظيم ورشة عمل حول مطابقة المعايير والتسهيلات التجارية داخل أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والاتحاد الأفريقى، شارك فيها خبراء ومستشارين فى مجال الجودة والمعايير والتجارة البينية الأفريقية بالإضافة إلى ممثل مصر بمفوضية الاتحاد الأفريقي والرئيس السابق لموريشيوس ومسؤول الشؤون الاقتصادية، الأونكتاد وخبراء من منظمة الأمم المتحدة وأساتذة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.