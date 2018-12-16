شكرا لقرائتكم خبر عن اورنج تهنئ المصريين برأس السنة وتحتفل بعروض آخر السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة، فاجأت أورانج عملائها بأغنية جديدة مع نجوم مسرح مصر محمد أسامة (الشهير بأوس أوس) ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن، ليحتفلوا مع المصريين بنهاية العام الحالي، ولتصبح هذه الحملة الإعلانية أفضل ختام لسلسة إعلانات الشركة التي أمتعت المصريين بخفة دمها، وبتفكر المصريين إن على الرغم من إن السنة خلصت لكن عروض أورانج لسه مخلصتش.

ويظهر نجوم مسرح مصر من الشباب في شكل جديد مقدمين أغنية "لو السنة خلصت عروضنا لسة مخلصتش" وسط الأضواء والرقصات المبهجة ليقدموا عرض "اللي هتستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة" كواحد من أقوى العروض من أورانج.

وانتشرت الأغنية بشكل هائل في كل بيت على محطات التليفزيون، كما حققت نسبة مشاهدة غير مسبوقة على اليوتيوب والتي تخطت حاجز المليون مشاهدة في اليوم الأول لتصل إلى 3,872,800 مشاهدة على موقع اليوتيوب في خلال 5 أيام من إطلاق الأغنية.

هذا وتعد هذه واحدة من سلسلة العروض والإعلانات المميزة التي أطلقتها أورانج على مدار العام بالتعاون مع النجوم الشابة الصاعدة ونجوم الكوميديا ومقدمي البرامج الكوميدية والمحتوى "اللايت" أو الخفيف لتقديم أغاني شعبية جديدة تروق للمصريين مثل أغنية "دولفين عملتلك اللالي" بالإشتراك مع نجوم SNL بالعربي، بالإضافة إلى نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة الذي استقبلت أورنج الصيف من خلال أغنيته الشهيرة "يا صيف" في إعلان حملة "دهب ورصيد"، وأغنية إعلان ياسمين رئيس وأبو حفيظة التي قدمت عرض "قرمشيه إشحنيه وإكسبيه" بالتعاون مع شيبسي.

وتأتى هذه الحملة للترويج عن #عرض_اخر_السنة الذى توكد به شركه اورنچ إن لو السنة خلصت.. عروض اورنچ ماخلصتش وإن اللي هتستخدمه النهاردة هيرجعلك بكرة تاني وكمان هيجيلك ميجابيتس هدية تستخدمها واتساپ.. كل ده لما تكلم #٩#