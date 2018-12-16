شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع عدد مشتركى المحمول إلى 94.6 مليون مشترك..والأرضى إلى 7.6 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول والخدمات المرتبطة به، إذ تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر إلى 94.59 مليون اشتراك، وتراجع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 33.34 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى، كما تراجع عدد مشتركى التليفون الأرضى إلى 7.59 مليون مشترك.

وتراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر إلى 94.59 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 95.39 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.74%، ومقابل 99.40 مليون مشترك بنهاية سبتمبر من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 4.84%، كما تراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى 102.93% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 103.84% بنهاية أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.91%، ومقابل 110.06% بنهاية سبتمبر من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 7.13%.

33.34 عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمولوتراجع أيضاً عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 33.34 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 33.91 مليون مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.68%، ومقابل 32.76 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 1.76%، كما تراجع عدد مستخدمى الإنترنت من خلال USB Modem إلى 3.36 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 3.39 مليون مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.05% ومقابل 3.37 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 2.53%.

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 2347.74 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 2277.74 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية أغسطس الماضى بنسبة نمو شهرى 3.07%، ومقابل 1406.12 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 66.97%.

23.25 عدد مستخدمى الانترنت الأرضى و المحمول ووفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2017-2018 بلغ عدد مستخدمى الإنترنت 37.9 مليون مستخدم بمعدل انتشار 44.3%.

أما بالنسبة لمستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى المحمول، فتراجع عدد المستخدمين إلى 35.25 مليون مستخدم بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل 35.59 مليون مستخدم بنهاية شهر أغسطس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.34%، ومقابل 33.96 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 33.96%.

وبالنسبة لمشتركى الإنترنت فائق السرعة ADSL، ارتفع عدد المشتركين إلى 6.21 مليون مشترك بنهاية شهر سبتمبر الماضى مقابل 6.08 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضى بنسبة نمو شهرى 3.03%، ومقابل 4.95 مليون مشترك بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو 25.34%.

وبالنسبة للتوزيع النسبى لمستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL جغرافياً، تصدرت القاهرة بنسبة 39%، تليها الدلتا بنسبة 33%، ثم الوجه القبلى بنسبة 13%، والإسكندرية ومطروح بنسبة 10%، وأخيراً مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنسبة 6%.

7.59 مشترك بالتليفون الأرضىوبالنسبة للهاتف الثابت، بلغ إجمالى سعة السنترالات 18.98 مليون خط بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 18.89 مليون خط بنسبة نمو شهرى 0.47%، ومقابل 17.73 مليون خط بمعدل نمو سنوى سنوى 7.09%، وبلغ مشتركى الهاتف الثابت 7.59 مليون مشترك بنهاية سبتمر الماضى مقابل 7.89 مليون مشترك بنهاية أغسطس الماضى بمعدل انخفاض شهرى بنسبة 3.77%، ومقابل 6.54 مليون مشترك بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 16.07%.

وبلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 7.61% بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 7.63% بنهاية أغسطس الماضى، ومقابل 7.83% بنهاية سبتمبر من العام الماضى بنسبة زيادة 0.78%، وحافظت أعداد السنترالات على أعدادها وهى 1517 خلال شهرى أغسطس وسبتمبر مقابل 1550 سنترال خلال شهر سبتمبر من العام الماضى بنسبة نمو 2.13%، منها 1051 سنترال فى الريف المصرى خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، مقابل 1081 سنترال خلال شهر سبتمبر من العام الماضى بنسبة تراجع 2.78%.