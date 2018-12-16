وزيرة التخطيط تتوقع اختيار مدير تنفيذي للصندوق السيادي قبل نهاية يناير

توقعت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اختيار المدير التنفيذي للصندوق السيادي الذي تعتزم مصر تأسيسه قبل نهاية يناير المقبل.

وقالت الوزيرة لمصراوي بخصوص آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء الصندوق: “نبدأ في وضع السياسات والإجراءات بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق.. وننتظر انتهاء اللجنة من اختيار رئيس الصندوق. يمكن قبل نهاية يناير”.

وتقدم220 شخصًا لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق منهم عدد من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية، بحسب ما قالت الوزيرة في بيان أواخر سبتمبر الماضي.

وبحسب ما قالت الوزيرة اليوم لمصراوي، على هامش المؤتمر الرابع لقسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، فإن وزارة التخطيط لا تزال تدرس مقترح وزارة قطاع الأعمال بإنشاء صناديق فرعية للصندوق السيادي منها صندوق لأصول الشركة القابضة للسياحة.

وأضافت الوزيرة أن الصندوق السيادي الروسي طلب بعض الفرص الاستثمارية في الصندوق السيادي المصري المزمع إنشاؤه، حيث تجهز وزارة التخطيط بعض الملفات لإرسالها لهم.

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