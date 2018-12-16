شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 16- 12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اسعار الفاكهة اليوم الاحد 16 -12-2018 بسوق العبور وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمى، بحيث بلغ سعر البرتقال البلدى بين 3- 4.5 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى بين 3 و5 جنيهات، وسعر برتقال أبو سرة بين 2.5 و 4 جنيهات وسعر اليوسفى بين 2.5 و6 جنيها.

وسجل سعر كيلو التين البرشومى بين 8 - 12 جنيهات، وسعر الجريب فروت بين 4 و6 جنيهات.

بينما سجل سعر التفاح الأمريكى من 18 إلى 20 جنيها، فيما بلغ سعر التفاح السورى واللبنانى من 10 إلى 18 جنيها، وبلغ سعر كيلو الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات

ووصل سعر الرمان من 4 - 10 جنيهات للكيلو ، وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها، وبلغ سعر الموز البلدى من 4 -5 جنيها والمستورد 25 جنيها ، ووصل سعر الكاكا من 8 -12 جنيها ، والفراولة من 7 -12 جنيها ، والعنب الأحمر سجل ما بين 3 - 5.5 جنيها