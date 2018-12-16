شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 16-12-2018 والتباين يسيطر على تعاملات بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات خلال تعاملات، أول أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الأحد 16-12-2018، بين التراجع لبعض العملات والاستقرار لعملات أخرى، حيث واصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى، فيما شهد سعر الدينار الكويتى تراجعا اليوم، وكذلك سعر اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى، مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الأحد، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع به قرشا واحدا عن البنك الأهلى، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضى، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.03 جنيه للشراء، 20.33 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.28 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق نهاية الأسبوع الماضى، بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 58.41 جنيه للشراء، 58.78 جنيه للبيع.