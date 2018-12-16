شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 12941 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2142 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 674 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1687 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.