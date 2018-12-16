قطر للبترول تستثمر 20 مليار دولار في توسع كبير بالولايات المتحدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لرويترز إن الشركة تعتزم استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة القادمة بعد انسحابها من منظمة أوبك، والذي يجنب الدوحة مخاطر قانونية محتملة هناك.
وأضاف سعد الكعبي اليوم الأحد أن الشركة تسعى لإعلان أسماء الشركاء الأجانب في وحدات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي تبنيها بحلول منتصف العام القادم.
لكنه أضاف أن قطر للبترول قد تنفذ المشروع منفردة دون مشاركة شركات نفط عالمية إذا لم تتلق عروضا جيدة.
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