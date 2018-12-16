شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد القومى للإدارة يبدأ برنامج "التخطيط الاستراتيجى" للإدارات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المعهد القومى للإدارة والذراع التدريبى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم برنامج "التخطيط الاستراتيجى"، والذى ينظمه المعهد فى الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجارى، فى إطار سلسلة البرامج التدريبية التى ينظمها لتعزيز مبادرات الإصلاح فى الإدارة العامة.

ويشارك بالحلقة الأولى من البرنامج حوالى 27 رئيساً من رؤساء أقسام التخطيط والجودة بإدارات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للإدارة، حرص المعهد على متابعة خطته التدريبية على أتم وأكمل وجه، والتى ترتبط بشكل وثيق بتنفيذ خطة الدولة للإصلاح الإدارى وما يتمثل فى تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى كافة القطاعات.

وأشارت "السعيد" فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن المعهد قام مؤخراً بسلسلة كبيرة من البرامج التدريبية والدورات فى كافة المجالات، بما يسهم فى تحقيق أهدافه المرجوة من استراتيجيته التدريبيه والتى تصب فى تحقيق التنمية المستدامة ممثلة فى رؤية مصر 2030.

وحول استهداف البرنامج لرؤساء أقسام التخطيط والمشروعات بالإدارات التعليمية، أوضحت وزيرة التخطيط، أن ذلك جاء بهدف مواكبة التغيرات والتطورات الطارئة على العملية التعليمية وخاصة فى ضوء المنظومة التعليمية الجديدة.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إلى أن البرنامج يقدمه مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى مجال التخطيط الاستراتيجى، والذى يستهدف فئة بعينها فى تلك الحلقة من البرنامج، مشيرة إلى أن المعهد يحرص فى خطته التدريبية أن تشمل كافة فئات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سعياً لدعم وبناء قدراتهم بالشكل الذى يضمن تحقيق مبدأ خلق جهاز إدارى كفء وفعال.

وأوضحت "شريف"، أن البرامج التى يتم إعدادها حالياً تستهدف ضمن الأجندة الخاصة بها، إدخال عدد من التجارب الدولية فى التخصص المطلوب، حتى يتحقق مبدأ الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة، فضلاً عن إدخال عنصر التطور لمواكبة التغيرات العالمية المتلاحقة.

وأضافت أن المعهد بإعداده لتلك البرامج يعمل على دعم استراتيجيات وخطط كل جهة حكومية يتم إشراكها وترشيحها لتلك البرامج، حيث يقوم بتأهيل عامليها لتحقيق أهداف استراتيجية كل جهة من الجهات المشاركة.

وجدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمعهد القومى للإدارة كانا قد قاما بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لترشيح 27 من رؤساء اقسام التخطيط والجودة بالإدارات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة للمشاركة بالبرنامج التدريبى، والذى يأتى إيمانا بدور المعهد فى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لمواكبة التطورات المتلاحقة للنظم التعليمية والتكنولوجية، والتى تهدف إلى تحسين جودة التعليم فى ضوء استراتيجية تطوير منظومة التعليم المصرى ما قبل الجامعى.

ويشار إلى أن المعهد القومى للإدارة، كان قد عقد برنامجاً تدريبياً مؤخراً حول منظومة التميز الحكومى بجمهورية مصر العربية، والذى جاء بهدف تدريب عدد من المدربين من المعنيين بتدريب الجهات الحكومية على جائزة التميز الإماراتية GEM والجيل الرابع من معايير التمييز.