شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان: تقليد السجائر لا يؤثر على نمو أرباح الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قللت الشركة الشرقية - ايسترن كومبانى، من تأثير تقليد العلامة التجارية لكليوباترا من قبل شركة حكومية بالجبل الأسود، قائلة إن هذا الموضوع ليس بحديث، وإنما حدث منذ 2012 دون أن يؤثر سلباً على اقتصاديات الشركة ومركزها المالى وربحيتها، بدليل أن نتائج أعمالها خلال السنوات السابقة ونموها المستمر.

وحققت الشركة الشرقية للدخان أرباحاً بلغت 991.18 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.04 مليار جنيه في الربع المقارن من العام المالي السابق.

وفى سياق متصل أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار - سوديك، عن قوائمها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، وحققت إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه مقابل إيرادات بلغت 1.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضى، لتحقق صافى ربح بلغ 612.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 507.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 20.7% على أساس سنوى.