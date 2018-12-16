شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام اليونيدو "لى يونج" فى ضيافة اتحاد الصناعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام اتحاد الصناعات المصرية مأدبة عشاء بمناسبة زيارة "لي يونج" مدير عام اليونيدو إلى مصر في الفترة من 11 إلى 14 من شهر ديسمبر الحالي والتي عقد خلالها اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة وشركاء التنمية، والمشاركة كمتحدث رئيسي في المعرض التجارى الأفريقى 2018 الذى تستضيفه مصر.

وجاءت الدعوة التي وجهها المهندس محمد زكى السويدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد تقديراً لأهمية الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وخاصة في السنوات الأخيرة في دعم المشروعات الصناعية المصرية ودعم جهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام.

حضر اللقاء المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومن رؤساء الغرف الصناعية ولفيف من رجال الصناعة والأعمال في مختلف القطاعات ومنها القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والصناعات الغذائية والغزل والنسيج.

وفي كلمته للترحيب بالضيوف، شدد السويدي على أهمية التعاون بين اتحاد الصناعات المصرية واليونيدو وتوسيع مجالات هذا التعاون للاستفادة من البرامج التي تطرحها المنظمة ولاسيما في مجالات دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأيضاً التدريب، مؤكداً أن نمو تلك القطاعات من شأنه أن يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل والارتقاء بالمنتج المصري لزيادة تنافسيته محلياً وعالمياً.

وبدوره أكد "لي يونج" في كلمته، أن المنظمة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة، وفى كافة المجالات، وخاصة فى مجال التصنيع الزراعى، والتنمية المستدامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب، فضلاً عن مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والارتقاء بالصناعات الخضراء.

جدير بالذكر، أن مشروعات اليونيدو في مصر وعلى مدار السنوات القليلة الماضية عكست تلك الاهتمامات من قبل المنظمة حيث تمثلت في مشروعات مثل "من بذور القطن إلى الملابس" وهومشروع لتعزيز الاستدامة والشمول والقيمة المضافة لصناعة الأقطان في مصر، وبرنامج تدريب الخريجين الجدد ومشروعات إقامة مجمعات للصناعات الزراعية والغذائية في القليوبية والصعيد بالإضافة إلى مشروعات خاصة بإضافة القيمة في خدمات التعبئة والتغليف وأخرى خاصة بالطاقة المتجددة والصناعات الإبداعية في الصعيد لخلق فرص عمل للشباب.

وبلغ حجم أعمال المنظمة في مصر في الفترة 2017 – 2018 حوالي 11 مشروعًا رئيسيًا بميزانية إجمالية تجاوزت 30 مليون دولار أمريكي تم تنفيذها بدعم من 9 مانحين أساسيين. ويضم فريق اليونيدو في مصر حوالي 60 مهنيًا يعملون في القاهرة والإسكندرية ودلتا مصر والأقصر وسوهاج والمنيا.