شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: ارتفاع عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى لـ23.2 مليون بـ2017/ 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد التلاميذ فى مراحل التعليم قبل الجامعى، ليبلغ عددهم خلال العام الدراسى 2017/ 2018 نحو 23.2 مليون تلميذ، بزيادة 3.3% عن العام الدراسى السابق له، والذى بلغ عدد التلاميذ خلاله 22.5 مليون تلميذ.

وبحسب بيان لجهاز الإحصاء، صباح اليوم الأحد، عن النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى الماضى 2017/ 2018، ارتفع عدد المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث بلغت 63.9 ألف مدرسة ومعهد، بزيادة 2.1% عن العام الدراسى 2016/ 2017، والذى بلغ فيه العدد 62.5 ألف مدرسة ومعهد.

كما أشار البيان الإحصائى إلى، إجمالى عدد المدرسين، والذى بلغ 1.19 مليون مدرس خلال العام الدراسى 2017/ 2018، مقابل 1.16 مليون مـدرس فى العام الدراسى 2016/2017، بزيادة بلغت نسبتها 2.8 %.

وعن عدد المدارس، أوضح البيان، أن عددها بلغ 11.5 ألف مدرسة للتعليم ما قبل الابتدائى التابع للتربية والتعليم، و 932 معهدا للتعليم الأزهرى، وذلك خلال العام الدراسى 2017/ 2018، والذى بلغ خلاله عدد التلاميذ بمرحلة ما قبل الابتدائى 1.4 مليون تلميذ، بنسبة 5.9% من إجمالى عدد التلاميذ بمراحل التعليم المختلفة "قبل الجامعى".

ولفت البيان إلى أن عدد التلاميذ فى مرحلة ما قبل الابتدائى، جاء توزيعهم، كالتالى: "1.3 مليون تلميذاً بالتعليم العام، 75 ألف تلميذاً بالتعليم الأزهـــرى"، كما أظهر البيان الإحصائى، أن إجمالى عدد مدرسى مراحل ما قبل الابتدائى، بلغ 52.9 ألف مدرس، منهم 49.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 آلاف مدرس بالتعليم الأزهرى.

شكل عدد المدرسين لمرحلة التعليم ما قبل الابتدائى، نسبة 4.9% من إجمالى عدد المدرسين بالتعليم العام، فيما شكل عدد المدرسين لهذه المرحلة التعليمية بالتعليم الأزهرى نسبة 1.7% من إجمالى عدد المدرسين بالأزهر.

وعن مرحلة التعليم الابتدائية، أوضح بيان جهاز الإحصاء، أن عدد المدارس لتلك المرحلة، بلغ 18.5 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، و 3.6 ألف معهد بالتعليم الأزهرى، فى حين بلغ عدد التلاميذ بهذه المرحلة التعليمية، 12.5 مليون تلميذ بنسبة 53.8% من إجمالى عدد التلاميذ بالمراحل التعليمية قبل الجامعية.

انقسم عدد التلاميذ فى مرحلة التعليم الابتدائية، إلى 11.6 مليون تلميذ بالتعليم العام بنسبة 54% من إجمالى التلاميذ بمراحل التعليم العام، و 910.6 ألف تلميذ بنسبة 51.7% من إجمالى التلاميذ بمراحل التعليم الأزهرى.

أما عن معلمى المرحلة الابتدائية، فبلغ عددهم خلال العام الدراسى الماضى 512.9 ألف مدرس، منهم 435.9 ألف مدرس بالتعليم العام بنسبة 42.6% من إجمالى عدد المدرسين بمراحل التعليم العام، و 77 ألف مدرس بالتعليم الأزهرى بنسبة 45.1% من إجمالى عدد المدرسين بالأزهر، وذلك عن العام الدراسى 2017/ 2018.