شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة شهد خلال تداولات الأسبوع الماضى ارتداد قوى بعد أن اقترب من مستوى الدعم الهام 12000 نقطة، والذى تواجدت حوله القوة الشرائية، والتى نجحت فى امتصاص الضغوط البيعية، ودفعت المؤشر للصعود مصحوبا بارتفاع أحجام التداولات، وتحرك جماعي للأسهم في إشارة إيجابية ما ادي ليتجاوز مستويات مقاومة ثانوية 12500 و 12800 واخيرا 13000 نقطة، والذي أغلق بالقرب منه.

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص ل"الخليج 365"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة، قد يواجه بعض الضغوط البيعية الناتجة عن عمليات جنى الأرباح حول مستوى ال 13000 نقطة، والتي من المتوقع ألا تعوقه عن تحقيق المستوي المستهدف 13400 نقطة.