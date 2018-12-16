شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعتزم إيقاف التعامل على 7 شركات اعتبارا من نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن عزمها إيقاف التعامل على 7 شركات اعتبارا من جلسة تداول يوم 30 ديسمبر الجارى، بسبب عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر الماضى المنفردة /المستقلة، وذلك طبقا لأحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

والشركات المزمع إيقافها هى البويات والصناعات الكيماوية - باكين، البنك المصري لتنمية الصادرات، العربية لاستصلاح الأراضى، القلعة للاستشارات المالية، الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف، جنوب الوادى للأسمنت، جلاكسو سميثكلاين.

كما سيتم استمرار إيقاف التعامل على 6 شركات فى حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2018 -المنفردة /المستقلة وهى العبوات الدوائية المتطورة، نايل سيتي للاستثمار، سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون، الورق للشرق الأوسط - سيمو، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، مصر جنوب افريقيا للاتصالات.