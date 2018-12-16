شكرا لقرائتكم خبر عن منازل العقارية" توقع اتفاقاً مع "أوربيتال" البريطانية لإدارة مدرستين في أبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "منازل العقارية"، المُدرجة ببورصتي الكويت وأبوظبي، عن توقيعها اتفاقية مع شركة "أوربيتال"، بهدف تأجير مدرستين في مجمع "الريف1" و"الريف2" في أبوظبي، وتولي إدارتهما لمدة 25 عاماً.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إلى أنه من المقرر افتتاح المدرسة التي تقع في مجمع "الريف1" في عام 2020، ويتوقع أن تستوعب 2.5 ألف طالب من السنوات الأولى وحتى الصف الثالث عشر.

أما المدرسة المتواجدة في مجمع "الريف 2"، فسيتم افتتاحها في عام 2021 لاستقبال نحو 1.1 ألف طالب من السنوات الأولى وحتى الصف السادس، على أن تدرس كِلا المدرستين المنهج البريطاني.

وتجدر الإشارة إلى أن منازل أطلقت مشروع "الريف 2" في عام 2014، بعد نجاحها في إطلاق مشروع "الريف 1" في العام 2006.

وجدير بالذكر أن منازل بدءت، في أكتوبر من العام 2017، عمليات التخطيط لإنشاء أربع مدارس تعليمية في مجمعاتها السكنية داخل وخارج الدولة.

ويأتي إنشاء تلك المدارس ضمن خطط منازل المستقبلية التي تتضمن الاتجاه لاستثمار ودعم مجال التعليم.