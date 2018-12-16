شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تشتري صكوكا بقيمة 12 مليون دولار بغرض بيعها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دانة غاز"، عن قيامها خلال أكتوبر الماضي بإعادة شراء صكوك بقيمة 12 مليون دولار من صكوك شركة "دلتا النيل للصكوك المحدودة" التابعة لها.‎

وأفادت الشركة، في بيان منشور على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنه سيتم إعادة تلك الصكوك إلى "بنك أوف نيويورك ميلون" وكيل الدفع الرئيسي، في الوقت المناسب من أجل إلغائها.

وقالت الشركة، إنه بعد إلغاء الصكوك التي تمت إعادة شرائها، سينخفض إجمالي المبلغ المستحق من صكوك "دلتا النيل للصكوك المحدودة" إلى نحو 404 ملايين دولار.

كذلك قامت دانة غاز، خلال أكتوبر الماضي، بإعادة شراء ما قيمته 14 مليون دولار من صكوك تم إصدارها من قبل "دلتا النيل للصكوك المحدودة"، بمعدل ربحية بلغ 4%.

وكانت دانة قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، عن تقليص صكوكها بمقدار 34 مليون دولار، إلى 397 مليون دولار، عن طريق إعادة الشراء أو الدفع مباشرة الى حملة الصكوك بحلول شهر أكتوبر من عام 2019.

وأعلنت دانة، خلال أكتوبر أيضا، عن قيامها بإعادة شراء صكوك بقيمة 99 مليون دولار، كانت قد أصدرتها شركة "دلتا النيل للصكوك المحدودة" التابعة لها، والبالغ معدل ربحها 4%.

وكانت الشركة قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن الانتهاء من إصدار صكوك جديدة بمبلغ 530 مليون دولار بنسبة ربح بلغت 4%، لمدة ثلاث سنوات، مستحقة في أكتوبر 2020، علماً بأن تلك الصكوك سيتم إدراجها في بورصة "يورونكست دبلن"، البورصة الأيرلندية سابقاً.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن هذا الإصدار سيخفض حجم الصكوك ونسبة ربحيتها (700 مليون دولار و8% سابقاً)، إضافةً إلى تحسين الشروط الخاصة بها، إلى خفض تكلفة تمويل الشركة بمقدار 35 مليون دولار سنوياً بنسبة 63%.

وكشفت النتائج المالية لدانة غاز عن تراجع أرباحها بنسبة 84% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018 إلى 17 مليون دولار (61 مليون درهم)، مقابل صافي ربح بلغ 102 مليون دولار (375 مليون درهم) خلال الربع المقابل من 2017.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 41 مليون دولار (149 مليون درهم) خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 125 مليون دولار (458 مليون درهم) خلال الفترة المقابلة من 2017.