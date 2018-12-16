شكرا لقرائتكم خبر عن "ينساب" تنتهي من أعمال الصيانة الدورية لمصنع جلايكول الإيثلين قبل الموعد المُحدد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة وبدء التشغيل لمصنع جلايكول الإيثلين، اعتباراً من الخميس الموافق 13 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن الأثر المالي لهذا التوقف يقدر بـ 150 مليون ريال.

ويذكر أنه قد تم الانتهاء من أعمال الصيانة قبل الموعد المُحدد سابقاً- بنهاية ديسمبر الجاري، ويعود ذلك إلى الانتهاء المبكر لأعمال التوقف.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على اعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

وكانت "ينساب" قد أعلنت، عن التوقف المجدول لمصنع جلايكول الإيثلين ابتداء من 22 أكتوبر الجاري لمدة 66 يوماً، بغرض إجراء الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة المصنع المعلن عنه، في مارس 2017.

وأعلنت ينساب، في مارس الماضي، عن ترسية عقد مشروع لزيادة إنتاج مصنع جلايكول الإيثلين على شركة (eTEC E&C Limited)، وذلك للقيام بأعمال هندسة وتوريد وبناء المشروع، علماً بأن قيمة العقد الإجمالية تقدر بمبلغ 99.4 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويل المشروع من موارد الشركة الذاتية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 729 مليون ريال بالربع الثالث من العام ىالجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 644.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.2 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.