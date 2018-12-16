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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة تداول حقوق أولوية زيادة رأسمال "عناية للتأمين" غداً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأسمالها، اعتباراً من غد الإثنين 17 ديسمبر الجاري، وحتى الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب سيكون يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري.
وحسب البيان، يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.
هذا ومن المقرر أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وقالت الشركة، إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت خلال ديسمبر الجاري، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 200 مليون ريال، أو ما نسبته 200% مقارنة برأسمالها الحالي.
ومن المقرر ارتفاع رأس المال من 100 مليون ريال إلى 300 مليون ريال، وذلك من خلال طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بما يعادل 20 مليون سهم.
هذا وستكون قيمة الطرح 10 ريالات لكل سهم أي سيتم الطرح بالقيمة الاسمية، وستكون نسبة الزيادة (2) سهم لكل (1) سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تحسين مستوى هامش الملاءة المالية ودعم المركز المالي لها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 3.708 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 0.728 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.
وعلى صعيد آخر، ارتفعت خسائر الشركة قبل الزكاة بنسبة 719.14% إلى 76.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 9.30 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.
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