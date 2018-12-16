شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فترة تداول حقوق أولوية زيادة رأسمال "عناية للتأمين" غداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأسمالها، اعتباراً من غد الإثنين 17 ديسمبر الجاري، وحتى الإثنين الموافق 24 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأن تاريخ نهاية مرحلة الاكتتاب سيكون يوم الخميس الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وحسب البيان، يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم.

هذا ومن المقرر أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وقالت الشركة، إنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار.