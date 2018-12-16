الان تتابع وزير يعترف.. تركيا فعلا بحاجة للاصلاحات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخزانة والمالية التركي، بيرات البيرق، اليوم، إن بلاده بحاجة لأن ترى ارتفاعا في قيمة عملتها، وكذلك تحتاج بشدة إلى إصلاحات هيكلية في اقتصادها.

وأشار الوزير إلى أن 42 مليون سائح من المتوقع أن يكونوا قد زاروا تركيا في 2018.