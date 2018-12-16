شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى بأبو ظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت أعمال المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمى العربى اليوم الأحد، بأبو ظبى برعاية الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من أجل إطلاق الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمى.

وأعرب د. على الخورى مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى عن أمله أن يشكل انطلاق المؤتمر الأول- الذى يستمر لمدة يومين- نقطة تحول للاستفادة من الاقتصاد الرقمى فى تطوير أسلوب الحياة وتحسين مستوى الأداء فى كافة المجالات باستخدام الاقتصاد الرقمى.

شارك فى الجلسة الأولى للمؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزى وعاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق وريتشارد كيربى رئيس لجنة مراجعة الاستراتيجية وكبير مستشارى التعاون الإقليمى فى مجال الحكومات الاليكترونية.