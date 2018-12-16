ننشر الخريطة الكاملة لأسعار الفائدة على الشهادات والودائع فى البنك الأهلى

الخريطة الكاملة لأسعار العائد على الودائع بالجنيه المصرى والأوعية الادخارية وأسعار العائد على الشهادات بالعملة الأجنبية، فى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، بحصة سوقية تزيد على 27%.



وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الماضى يوم الخميس 15 نوفمبر 2018، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

ويلجأ المصريون فى أوقات...