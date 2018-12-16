شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات للاستثمار فى البورصة المصرية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الحكومة، لبدء برنامج الطروحات الحكومية مطلع العام المقبل، فى ظل توقعات تحسن أداء البورصة، وفى الوقت نفسه تعتزم عدد من شركات القطاع الخاص الطرح بسوق المال، منها شركة حسن علام، والتى تعد أكبر طرح فى تاريخ البورصة، ونستعرض فى التقرير التالى خطوات الاستثمار فى البورصة.

1- الحصول على كود موحد للتعامل فى البورصة

يتم التكويد من خلال شركة سمسرة بعد تقديم المستندات المطلوبة، ويتم تقديم الطلب عن طريق العميل نفسه أو وكيله، وتقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم كود المستثمر لشركة السمسرة لإبلاغ العميل به، والذى عن طريقه يتم التعامل فى الأوراق المالية.

2- اختيار السمسار أو مدير المحفظة المالية

على المستثمر التأنى فى اختيار السمسار عند التوجه لإحدى شركات السمسرة أو مدير المحفظة المالية عند التوجه لشركات إدارة المحافظ المالية، ولذا ينصح باختيار الشركات ذات السمعة الطيبة، والتى لم يوقع عليها جزاءات من الهيئة العامة للرقابة المالية، تحديد الخدمات التى تحتاج أن تقدمها لك الشركة المتعامل معها، أطلب مم الشركة تزويدك بقيمة الرسوم والعملات وراجع كل المستندات وأفهمها جيدا قبل التوقيع، أعرف درجة المخاطر التى يمكن تحملها وكيفية تنويع محفظتك واختيار الاستثمار المناسب، أقرأ المعلومات وتفهم كل الظروف المتعلقة بما تستثمر فيه مثل نشرات الاكتتاب والتقارير السنوية.

3- فتح حساب لدى شركة سمسرة جديدة

إذا كنت تستثمر فى البورصة لأول مرة فعليك الحصول أولا على الكود الموحد، أما إذا كنت قد سبق لك الحصول على هذا الكود والتعامل به من خلال شركة سمسرة أخرى، فإن عليك سحب الكود من الشركة القديمة، واستيفاء عقد اتفاق فتح حساب تعامل فى الأوراق المالية لدى شركة السمسرة التى اخترت التعامل من خلالها، ويجب عليك التأكد من أن الشركة تستخدم العقد النمطى لقانون سوق المال 95 لسنة 1992، ثم قم بإيداع المبلغ الذى تريد إصدار أوامر شراء أوراق مالية بقيمته، ومن هنا يمكنك إصدار أوامر الشراء للشركة.

4- التعرف على الأدوات المالية المتداولة فى البورصة

والتى من ضمنها الأسهم والسندات الحكومية وسندات الشركات بخلاف وثائق صناديق الاستثمار والتى يمكن شراؤها من أحد البنوك التى انشأت صندوق الاستثمار.

5- تعلم إجراءات التداول

والتى تبدأ بتحرير أمر الشراء ثم تحديد الكمية فى حدود المبلغ الذى ترغب فى استثماره فى تاريخ الشراء، وعليك أن تحصل على صورة من الأمر وصورة من إيصال إيداع النقدية، بشركة السمسرة وكذلك فاتورة الشراء إذا تم تنفيذ شراء الأسهم أما فى حالة البيع فعليك أن تحدد سعر البيع لتنفيذ العملية أو أن تختار تنفيذها بسعر السوق، وعليك أيضا أن تحصل على فاتورة البيع وكشف حساب مالى، وتذكر أن لك الحق فى صرف قيمة الأوراق المالية المباعة بعد التسوية.

6- التعرف على الشركات المقيدة فى السوق

وذلك من خلال نشرات الاكتتاب أو التقارير السنوية والقوائم المالية وما تصدره شركة السمسرة من تقارير وأبحاث حول السوق والشركات، كما يمكنك أن تتابع الصحف.

7- أعطى سمسارك تعليمات واضحة

سواء عن طريق أمر كتابى أو عبر الهاتف للشركات السمسرة التى يصرح لها من الهيئة باستخدام نظام تسجيل الأوامر عبر الهاتف، وذلك منعا للخطأ فى توصيل المعلومات.

8- راجع كشوف حساباتك

حيث تقوم شركة السمسرة بإرسال كشف حساب دورى عليك مراجعته بدقة وإذا وجدت به أخطأ اتصل بالشركة لاتخاذ اللازم حيال الخطأ.

9- تعرف على جهات متابعة الأرصدة والتعاملات

ومثال على تلك الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والقيد المركزى مثل الفاكس والبريد الإلكترونى وفتح حساب على موقع الشركة عن طريق الإنترنت ووسائل التليفون المحمول ومركز خدمات المستثمرين الهاتفية.