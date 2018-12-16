تابع إنخفاض أسعار الخضراوات اليوم

كتبت: شرين طه انخفاض أسعار الخضار فى سوق العبور اليوم الأحد، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور . تراجعت اسعار الطماطم لتسجل 4 جنيه للكيلو، ووصل سعر البطاطس6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر البصل عند 5 جنيه للكيلو. وتراوحت أسعار الكوسة ما بين 3-7 جنيهات للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 1.5 -3 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 -8.5 جنيه، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5-3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2.5 -4 جنيهات، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3 - 4 جنيهات والخيار الصوب بلغ من 4 -6 جنيهات.

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