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شكرا لقرائتكم خبر عن الواحة كابيتال (OILC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 1.79 درهم، وذلك بعدما استهل السهم تداولاته عند 1.69 درهم، ليتجاوز بذلك مستوى المقاومة السابق عند 1.75 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما قد يمنح السهم المزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 1.83 درهم كمستوى اول ثم 1.94 درهم كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 1.74 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.75 وبين مستوى المقاومة هو 1.83 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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