شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي - 16-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.45% بما يعادل -0.04 ريال ، ويأتي هذا الانخفاض على اثر ملامسة السهم لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5.74 إلى 15.26) ، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.38 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 9.38 .